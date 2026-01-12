Hailee Steinfeld por fin se dejó ver con su embarazo. Este domingo, en el marco de los premios Globos de Oro 2026, la actriz y cantante estadounidense se mostró en público con estado.

Steinfeld, quien anunció en diciembre pasado su embarazo, junto a su esposo, la estrella de la NFL Josh Allen, lució un vestido de gasa de seda melocotón de Prada con bordados entrecruzados de lentejuelas plateadas. Pero lo que lució más fue su barriga, mostrando su embarazo incipiente.

El anuncio, hecho el 12 de diciembre, fue a través de un video que compartió en su Substack, en una recopilación de 29 momentos que habían marcado su año, el mismo en el que había cumplido 29.

La actriz es parte de Sinners, que estuvo nominada a siete Globos de Oro.

En cuanto Steinfeld y su aparición embarazada, fue en solitario en la alfombra roja. Allen y los Buffalo Bills estaban jugando en Jacksonville frente a Jaguars.

JILL CONNELLY/EFE La actriz Hailee Steinfeld en los Globos de Oro.

El corte del vestido abraza suavemente el torso y permite que la barriga sea la protagonista. La caída fluida de la falda, junto con el ajuste estratégico en la parte superior, crea una línea armoniosa que acompaña el cuerpo celebrándolo desde la naturalidad.

Más allá de la moda y lo elegante del vestido, esta aparición de la actriz representa un gesto simbólico. No solo confirma una nueva etapa personal, también lo hace controlando la narrativa y con un muy buen cuidado estético.