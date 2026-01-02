‘Stranger Things’ llegó a su final definitivo. El último día del año 2025, también se estrenó el capítulo final de la serie, una de las más exitosas de Netflix y que cautivó a millones de seguidores durante nueve temporadas.

Este cierre de la serie, cuyo capítulo es de dos horas y ocho minutos, no solo fue el final de la producción, también significó el final de una parte clave para el elenco. Más allá de lo que fue para cada uno de los actores, es relevante destacar cuánto cobró cada uno.

De acuerdo a medios especializados, la inversión que se realizó para la realización de la última temporada de la serie superó las expectativas e incluyó un significativo aumento en los salarios de los principales protagonistas.

Las cifras, que fueron reveladas en medio del estreno de esta última temporada, tienen que ver con el total de lo devengado por cada uno por los ocho episodios. Varios actores de esta serie se consolidaron entre los mejores pagados de la televisión en streaming.

Un caso llamativo es el de Millie Bobby Brown. La actriz que dio vida a Eleven negoció su salario bajo un acuerdo distinto al del resto del elenco, pues tiene un contrato global con Netflix, que incluye películas y otros proyectos dentro de la plataforma.

No se conoció la cifra exacta del salario de la actriz, pues varía mucho por estar constantemente grabando otro proyectos para Netflix, pero se sabe que está entre los más altos.

Los sueldos del elenco principal de Stranger Things

Winona Ryder (Joyce Byers): entre 9 y 9,5 millones de dólares

David Harbour (Jim Hopper): entre 9 y 9,5 millones de dólares

Finn Wolfhard (Mike Wheeler): 7 millones de dólares

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair): 7 millones de dólares

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson): 7 millones de dólares

Noah Schnapp (Will Byers): 7 millones de dólares

Sadie Sink (Max Mayfield): 7 millones de dólares

Maya Hawke (Robin Buckley): 6 millones de dólares

Charlie Heaton (Jonathan Byers): 6 millones de dólares

Natalia Dyer (Nancy Wheeler): 6 millones de dólares

Joe Keery (Steve Harrington): 6 millones de dólares