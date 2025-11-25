Este martes 25 de noviembre es la final de Masterchef Celebrity Colombia, y durante el penúltimo capítulo las cuatro finalistas: Violeta, Valentina, Carolina y Alejandra, tuvieron la oportunidad de recibir el apoyo de su familia.

Este fue el caso de Alejandra Ávila, quien recibió a su madre Amparo Castro, que es la mujer que ha sido guía, refugio e inspiración en cada etapa de su vida y, ahora, en el mayor desafío televisivo de su carrera.

Aunque Amparo no aparece en pantalla, su presencia se manifiesta en los momentos más intensos del concurso. Cada vez que Alejandra supera un reto, se emociona o se derrumba, dice el nombre de su madre.

RCN Televisión/RCN Televisión Alejandra Ávila, finalista de MasterChef Celebrity

La actriz ha destacado por su disciplina, sensibilidad y capacidad para aprender a gran velocidad. Ha enfrentado pruebas que la han obligado a reinventarse, a explorar técnicas desconocidas y a superar temores que jamás imaginó tener.

Alejandra lo ha dicho con la voz quebrada en más de un capítulo: “Mi mamá ha sido testigo de toda mi evolución. Verla orgullosa me da la fuerza para seguir”.

Instagram masterchefcelebrityco Amparo Castro, madre de Alejandra Ávila, finalista de MasterChef Celebrity

Por eso, indica que sueña con llegar a la final y ver a Amparo celebrando con ella. En una prueba reciente, entre lágrimas, confesó: “Ella es todo para mí. Es mi motivo de orgullo. Yo no sabía cocinar y aun así ella siempre creyó en mí. Deseo que esté conmigo el día de la final. Te quiero, má”.

Asimismo, añadió que cada receta es una forma de honrar a Amparo, la mujer que la impulsó a creer en su talento incluso cuando ella misma dudaba.