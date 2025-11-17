La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente, una de las figuras más influyentes en temas esotéricos en Latinoamérica, volvió a generar controversia con una reciente predicción que compartió en un medio de comunicación mexicano.

Mhoni explicó al leer sus cartas, que el mundo estaría por enfrentar “días y años oscuros” tras una polémica decisión atribuida al papa León XIV, relacionada con el papel de la Virgen María dentro de la Iglesia Católica.

De acuerdo con Mhoni Vidente, el papa habría retirado a la Virgen María el título de corredentora, lo que, según su visión, cambiaría la forma en que los fieles pueden pedir milagros o dirigir sus oraciones.

“El papa León XIV le quitó el lugar a la Virgen María de corredentora. Recordemos que Cristo es el redentor, el salvador, pero ella era la pieza perfecta en cuestiones de labor de fe... le acaba de quitar el nombre porque ya no va a poder hacer milagros ni le podrán rezar. Vienen días oscuros, yo visualizo días y años oscuros”, aseguró la vidente.

Este comentario encendió el debate en redes sociales, donde seguidores y críticos reaccionaron a la interpretación de la astróloga sobre el simbolismo de la Virgen en la fe católica.

“Lo que acaba de pasar es algo muy difícil (...) pero vienen cambios importantes en el mundo entero, va a seguir sucediendo estas cosas... cuando le quitas el nombre a Virgen es para que vengan días oscuros. Es cuando más tenemos que rezar, vienen épocas fuertes. Se visualiza una guerra, Lucifer está ganando, es el año del diablo, hay muchas tragedias y guerras, hay que contrarrestarlas”, dijo.

Asimismo, tras hablar de la polémica religiosa, Mhoni Vidente afirmó que el mundo enfrentará momentos muy complejos a nivel espiritual, social y energético.

Aseguró que visualiza guerras, tragedias, movimientos globales inesperados y cambios energéticos profundos para el mundo.

La pitonisa insistió en que, ante estas supuestas señales, las personas deben fortalecer su fe y orar con mayor intensidad.