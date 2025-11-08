Netflix estrenó la esperada versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, una adaptación que da un giro total al clásico literario de Mary Shelley.

En esta nueva versión, el reconocido cineasta mexicano presenta una historia más profunda, emotiva y visualmente impactante. Si no se ha visto la cinta, esta nota no es para usted.

La película está protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, y explora temas como el dolor, la culpa y el perdón, llevándolos a un nivel más filosófico. Del Toro transforma el relato de horror en una reflexión sobre la creación, la paternidad y las heridas emocionales que se heredan de generación en generación.

¿De qué trata Frankenstein de Netflix?

En la historia, Víctor Frankenstein es un joven obsesionado con la ciencia y la vida eterna, quien desafía los límites de la naturaleza al crear un ser con partes humanas. Sin embargo, el experimento se convierte en su mayor condena cuando su criatura, incomprendida y rechazada, comienza a buscar respuestas sobre su existencia.

Después de una serie de tragedias, incluida la muerte de Elizabeth y William, el hermano de Víctor, el científico termina solo y moribundo en una embarcación en el Ártico. Allí se reencuentra con su criatura, que ya ha aprendido sobre la vida, la empatía y el dolor.

Víctor muere arrepentido, mientras que el monstruo, en lugar de vengarse, opta por romper el ciclo del odio y la violencia. Usa su fuerza para liberar el barco atrapado en el hielo y contempla el amanecer, símbolo de una nueva oportunidad para vivir y encontrar paz.

Guillermo del Toro cierra su versión de Frankenstein con un mensaje y es que el verdadero horror no está en el monstruo, sino en la incapacidad humana de amar y perdonar. Es decir, la criatura, que nació del egoísmo, termina encontrando la humanidad que su creador perdió.

¿Quién es Jacob Elordi, de Frankenstein en Netflix?

El actor australiano Jacob Elordi se ha convertido en una de las figuras más prometedoras y admiradas de la nueva generación de Hollywood.

Nació en Brisbane, Australia, el 26 de junio de 1997, Elordi saltó a la fama internacional por su papel como Noah Flynn en la saga adolescente The Kissing Booth, en Netflix.

RICCARDO ANTIMIANI/EFE Jacob Elordi junto a Guillermo del Toro

Sin embargo, su consolidación como actor llegó con la exitosa serie de HBO Euphoria, donde interpreta a Nate Jacobs, un personaje complejo y oscuro que le valió el reconocimiento de la crítica por su intensidad y capacidad dramática.

En 2023, Elordi volvió a sorprender al público con su interpretación de Felix Catton en la aclamada película Saltburn, dirigida por Emerald Fennell, donde compartió pantalla con Barry Keoghan.

El actor también ha incursionado en proyectos más arriesgados, como Priscilla en 2023, dirigida por Sofia Coppola, donde encarnó a Elvis Presley.