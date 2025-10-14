Este miércoles 15 de octubre, la modelo Valentina Castro Rojas, se convertirá en la primera colombiana en participar en el desfile oficial de Victoria’s Secret, en Nueva York.

‘Caramelo’, la emotiva película brasileña de Netflix que llegó al primer lugar en Colombia

Taylor Swift anuncia una docuserie de seis episodios y una nueva película concierto

Prepare alitas de pollo crujientes y jugosas en la freidora de aire: use miel y mostaza

Castro Rojas nacida en Tumaco, Nariño, estará en uno de los eventos de moda más reconocidos a nivel mundial.

La modelo de 22 años no ha confirmado la noticia en las redes sociales, pero sí los medios especializados y hasta la cuenta oficial de Victoria’s Secret replicó la información.

Instagram lavalentinacastro Valentina Castro, de Tumaco, participará en el Fashion Show de Victoria’s Secret

Sin embargo, días anteriores sí había manifestado que estaba emocionado por ser convocada al Fashion Show de la marca.

“Estoy muy emocionada, muy feliz, muy contenta. Gracias a Dios, es una oportunidad muy grande... con el solo hecho de estar, estoy muy feliz y agradecida”, aseveró en Instagram.

La joven de 22 años publicó un video donde explica cómo fue la experiencia ese día para acudir al casting de la prestigiosa marca y esperaba buenas noticias.

En una publicación de la BBC Mundo en 2023, explicaban que Valentina venía de un barrio llamado la Ciudadela en Tumaco, y se dedicaba a trenzar el cabello afro.

Se podía ganar de 4 a 12 dólares por peinado. Sin embargo, la vida le cambió cuando un cazatalentos de la agencia Nefer Models, Sebastián Bedoya, vio su perfil en redes sociales y le llamó la atención.

La modelo tiene 1, 75 de estatura y su presencia impone en el escenario. Pero, no fue tan fácil, pues su familia tenía dudas sobre su ingreso a este mundo, pues habían escuchado de muchas estafas.

Instagram lavalentinacastro Valentina Castro, la primera colombiana en participar en Victoria’s Secret

Por eso, su madre viajó con ella en su primer contrato a República Dominicana para iniciar un proceso de formación como modelo profesional. Louis Vuitton ya había puesto sus ojos en ella y en 2022 hizo su debut en la Semana de la Moda de París como parte del desfile otoño-invierno de la marca en el Museo de Orsay.

Después de esa presentación la revista Vogue la catalogó como “el epítome de la elegancia francesa”. Ese fue su inicio y ha estado con la marca en varias presentaciones en Corea del Sur e Italia.

Asimismo, ha participado en producciones fotográficas y campañas promocionales como la de Harper’s Bazaar y L’Officiel.

Además, Valentina no se olvida de sus raíces y en las entrevistas siempre habla del cariño que le tiene a su pueblo. “De Tumaco me gusta mucho la playa, los atardeceres y la comida”.

¿Cuándo es el desfile Victoria’s Secret en Nueva York?

El desfile de Victoria’s Secret en Nueva York será este miércoles 15 de octubre y la transmisión será a 7:00 p.m. a través de Prime Video, Amazon Live y las redes oficiales de la marca.

También se conoció que en el evento tendrá la participación musical de Karol G, y la modelo barranquillera Daniela Álvarez.