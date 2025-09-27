Tyra Spaulding, modelo de 26 años, excandidata del Miss Universo Jamaica 2023, fue encontrada muerta en su casa en Kingston, capital de la isla, el pasado 23 de septiembre.

Fue encontrada por las autoridades en su hogar colgada del marco de una puerta con una cortina rosa alrededor de su cuello.

Aunque al principio determinaron que se trataba de un suicidio, las autoridades aún no han dado un veredicto final de lo que pudo haber causado su muerte.

La modelo era voluntaria en la organización Pursued International Foundation (Fundación Internacional Perseguida﻿), que se dedica a la concientización y el apoyo de las mujeres víctimas de trata sexual y explotación sexual.

También publicó un mensaje en sus redes sociales antes de su hallazgo: “He llegado a la conclusión de que Dios no existe como pensamos, este mundo es demasiado malvado, la honestidad, la moral y la verdad no tienen cabida en la tierra”.

Asimismo, la organización del Miss Universe Jamaica se pronunció sobre la triste noticia.

La Miss Jamaica 2023, Jordanne Lauren Levy, también lamentó su muerte. “Mi corazón llora al conocer sobre la muerte de una de las participantes de la familia de Miss Universe Jamaica. Tendré a sus familiares en mis oraciones durante este tiempo tan difícil. Descansa en paz, Tyra”.

Igualmente, los familiares indicaron que Tyra sí estaba pasando por una depresión y estaba en terapia para eso. Había renunciado a su trabajo de contadora y hacía videos para YouTube, plataforma donde subió su último video, hablando un poco de su vida.

“Estoy luchando por mi vida en estos momentos, en una batalla contra mí misma; siento que necesito salir y hacer algo porque mi mente está intentando matarme”, dijo.