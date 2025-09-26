Como Brandon Isabelle, de 28 años, fue identificado un hombre que es acusado de asesinar a su pareja y luego arrojar a un río lleno de caimanes a su hija recién nacida.

El hecho ocurrió en Estados Unidos. La mujer asesinada fue identificada Danielle Hoyle. El hombre está siendo acusado por los delitos asesinato en primer grado, abuso infantil y secuestro. Él mismo confesó lo ocurrido.

El relato del hombre, de acuerdo a las autoridades, señala que citó a su pareja a un punto de la ciudad de Memphis, Tennessee. En el sitio le disparó a la mujer y luego se marchó con la niña recién nacida hasta la zona de Mud Island, un sector ribereño conocido por la presencia de caimanes, donde la lanzó al río Mississippi.

La Policía informó que el cuerpo de la menor de edad, cuyo nombre era Kennedy, no ha sido encontrado hasta ahora.

El hombre, quien por supuesto fue detenido, durante una audiencia en el juicio intentó justificar el doble crimen con unas duras y frías palabras sobra su hija: “No la quería”.

La Fiscalía argumentó que Isabelle ya mantenía una relación con otra mujer, y que cuando se enteró del nacimiento de la niña decidió asesinarla para evadir responsabilidades.

En la comunidad de Memphis continúan rindiendo homenajes a Danielle Hoyle y a su hija, además de exigir justicia y medidas que eviten que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.