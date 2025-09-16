Sin duda alguna ‘Olvídala’ es un himno del vallenato que desde su lanzamiento, en 1997, sigue sacando lágrimas y cantada a todo pulmón por aquellos que viven la desilusión de un amor.

“Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ve y busca otra ilusión”, esas líneas le han valido a su compositor, Alberto ‘Tico’ Mercado, tocar la ‘gloria’.

Pero ‘Tico’ no solo ganó notoriedad en la industria musical al igual que su grupo el Binomio de Oro y sus otros integrantes para ese entonces, Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón; sino también mucho dinero y tras casi 30 años del lanzamiento de aquel éxito aún sigue facturando, según comentó en una entrevista con La FM.

“Es la canción más agradecida que tengo, es una canción que no ha dejado nunca de producirse. A ‘Olvídala’ le debo el 90 % de lo que soy económicamente”, indicó en el mencionado medio.

El compositor define a las buenas regalías que le llegan por este tema como su “abogado” que le resuelve las preocupaciones económicas cuando más lo necesita, por eso no se ha tenido que preocupar mucho en estos casi 30 años.

“Hay veces que yo le digo que es el abogado de mis apuros. Vamos a suponer que yo necesito comprar un apartamento este año porque mi hijo va a estudiar en tal parte… ¿De dónde va a salir esa plata? Y viene alguien y graba ‘Olvídala’ y llegan 700 o 600 millones”, agregó.

Cinco vallenatos del Binomio para dedicar en Amor y la Amistad

Realízame mis sueños

Esta canción de 1999 es del Binomio de Oro y es un ruego apasionado que se convierte en promesa, pues el protagonista le pide a su amada la oportunidad de construir una vida juntos y entrega el corazón como prueba.

Manantial de amor

También del Binomio de Oro y es ideal para amores que nacen de sorpresa. Esta canción celebra la sensación de haber conocido a alguien que parece conocido de toda la vida.

Una como tú

Del dúo de oro que formó parte del álbum ‘Que viva el vallenato’. Para los que encontraron en su pareja “eso que tanto tiempo faltaba”.

Quiero que seas mi estrella

Otro tema fenomenal que es para enfrentar barreras y expresar un anhelo romántico intenso. “No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella” es una declaración directa y adecuada para dedicar en ese día.

Amantes inocentes

Para finalizar le traemos esta canción pensada para quienes buscan asegurar afecto. “Yo soy hombre de buena intención… nunca seré injusto con tus sentimientos”, frase que sirve para sellar una promesa de amor.