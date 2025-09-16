El lunes por la mañana, miles de fanáticos del fútbol despertaron con una noticia que parecía sacada de un portal dudoso: “Arjen Robben murió por una enfermedad respiratoria crónica”. La noticia, repetida en varias páginas de internet y compartida sin freno en redes sociales, aseguraba incluso que la familia del exfutbolista había confirmado el fallecimiento.

Pero, como suele pasar en la era digital, lo que parecía un hecho no era más que un eco amplificado de un bulo. Ni la Federación Neerlandesa de Fútbol ni sus familiares se han pronunciado sobre el supuesto deceso. Hasta el momento, no hay pruebas que respalden la versión.

El caso de Arjen Robben no es aislado. En los últimos años, distintas celebridades han sido “matadas” prematuramente por internet. Estos rumores buscan viralidad, clicks y tráfico en portales poco fiables. La historia se repite: un titular alarmante, una noticia sin fuentes verificables y una avalancha de comentarios de fanáticos confundidos.

Con Robben, el impacto fue inmediato. Basta recordar su peso en la historia reciente del fútbol: uno de los extremos más rápidos, letales y carismáticos de su generación. Por eso, la idea de su supuesta muerte caló tan fuerte en cuestión de minutos.

El verdadero legado de Robben

Más allá del ruido en redes sociales, la historia de Arjen Robben sigue brillando en las páginas doradas del fútbol. Nacido en Bedum, Países Bajos, comenzó en el modesto FC Groningen antes de explotar en el PSV Eindhoven, donde levantó la Eredivisie en 2003.

Después, el mundo fue testigo de un viaje imparable: Chelsea, donde sumó títulos en la Premier League; Real Madrid, con el que se consagró en La Liga; y finalmente el Bayern Múnich, el club donde se convirtió en leyenda. Allí, durante una década, alzó ocho Bundesligas, cinco Copas de Alemania y, sobre todo, la Champions League de 2013, en la que anotó el gol que selló la victoria contra el Borussia Dortmund.

Su nombre también quedó grabado con la selección neerlandesa. Más de 90 partidos con la camiseta naranja, un subcampeonato en el Mundial de Sudáfrica 2010 y un tercer puesto en Brasil 2014 lo convirtieron en héroe nacional.

El retiro y la vida fuera de la cancha

En 2019, Robben anunció su despedida del fútbol profesional. Sin embargo, el amor por el deporte lo llevó a regresar brevemente en 2020 con el Groningen, su primer club, antes de colgar definitivamente los guayos en 2021. Desde entonces, se ha mantenido lejos de los focos mediáticos, aunque su zurda y sus regates siguen vivos en la memoria de millones de aficionados.

Matthias Schrader/AP Arjen Robben, del Bayern, celebrando tras anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Manchester United en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, el miércoles 9 de abril de 2014.

¿Murió o no murió Arjen Robben?

Por ahora, la respuesta es clara: no hay evidencia de que Robben haya fallecido. Todo apunta a que la noticia es una invención más de internet, una de esas falsas alarmas que circulan cada cierto tiempo sobre figuras públicas.

Lo que sí permanece inmutable es su legado: la velocidad endiablada, el amague hacia adentro con la zurda y los goles memorables que lo hicieron eterno en el fútbol europeo y mundial.