Antonella Álvarez Dugarte, representante de la Liga del Atlántico, se clasificó a la selección Colombia en la categoría preinfantil 2025, luego de una sobresaliente participación en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística – Grupos de Edades, Juveniles y Mayores, que se llevó a cabo en Cali entre el 9 y el 14 de septiembre.

El evento, que reunió a 62 gimnastas provenientes de 14 delegaciones del país, fue escenario del talento emergente en esta disciplina. Delegaciones de Bogotá, Valle, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Bolívar, Quindío, Risaralda, Boyacá, Tolima, Cesar, Caldas, Norte de Santander y Atlántico se dieron cita en la capital vallecaucana para disputar los primeros lugares a nivel nacional.

Álvarez, quien compitió con gran solvencia, obtuvo la medalla de bronce en la general individual, posicionándose como la tercera mejor gimnasta del país en su categoría. Este resultado le permitió asegurar un lugar en el equipo nacional, una meta que había venido persiguiendo con disciplina y constancia.

Con este logro, la joven atleta se alista para su próximo reto: representar a Colombia en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, que se celebrará en Medellín del 10 al 15 de noviembre de 2025. Será una nueva oportunidad para demostrar su talento en el escenario internacional y seguir consolidando su carrera deportiva.