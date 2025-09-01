La periodista y presentadora Celeste Wilson, reconocida por conducir los noticieros de fin de semana en WAPT, cadena de Mississippi, falleció el pasado 27 de agosto, a los 42 años.

La causa de su muerte fue por un ataque cardíaco súbito. Según medios locales, la comunicadora no había mostrado señales de problemas de salud y había trabajado con normalidad en sus últimos días.

Por eso, su muerte dejó en shock a colegas y seguidores. Asimismo, la cadena televisiva confirmó la noticia mediante un comunicado.

“Tenemos una noticia muy triste. Nuestra colega Celeste Wilson, quien recientemente se unió a WAPT como presentadora de fin de semana, falleció. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y acompañamos a su familia y amigos en el sentimiento”, dijeron.

Asimismo, sus seguidores la recordaron como una mujer “dulce, joven y talentosa”, y expresaron su solidaridad con la familia.