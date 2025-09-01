Ecuador exigirá la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte, a partir del próximo 1 de septiembre, a aquellos nacionales de unos cuarenta países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Ello de conformidad con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, indicó en un comunicado.

La medida aplicará para nacionales de Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Larika y Somalia.

Además, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haiti, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudan, Sudán del Sur y China.

Ningún país de Latinoamérica incluido Colombia (con excepción de Venezuela, Cuba y Haití) aparecen en la lista por lo que el tránsito hasta este país, para el caso de ciudadanos colombianos, se seguirá haciendo presentando únicamente el pasaporte o la cédula digital.

Para solicitar esta visa, el trámite deberá realizarse desde cualquier parte del mundo, fuera del territorio ecuatoriano, a través de su sitio web.

El formulario de solicitud costará 50 dólares y la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte valdrá 30 dólares.

“La implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”, apuntó la Cancillería al anotar que el Gobierno de Ecuador “reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente”.

Requisitos para solicitar la visa

Fotografía a color, actualizada, con fondo blanco.

Pasaporte válido y con un periodo de vigencia mínimo de seis meses.

Certificado original de antecedentes penales del país de origen. Documento requerido únicamente para personas mayores de 18 años.

Pago de la tarifa fijada.

Acreditar medios de vida lícitos conforme el Acuerdo Ministerial No. 70, de 28 de junio de 2024.

Itinerario de viaje y pasajes de ida y retorno.

Demás documentos que la Cancillería ecuatoriana requiera en los casos que amerite.

Así puede pedir la solicita en línea