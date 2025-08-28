El cantante español Enrique Iglesias será padre nuevamente a sus 50 años, según reveló la revista ¡Hola!.

Muñeco Labubu habría intentado atacar a dos menores mientas dormían

¿Quién es Travis Kelce? El jugador de la NFL se casará con Taylor Swift

El comediante Alerta habló de su visita en la cárcel a Epa Colombia: “Todo es muy difícil”

Junto a su pareja, la extenista Anna Kournikova, ya tiene tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y Mary, de cinco.

La relación entre Iglesias y Kournikova comenzó en 2001, cuando se conocieron en la grabación del videoclip ‘Escape’.

Desde entonces, aunque han preferido mantener su vida privada lejos de la farándula, han construido una sólida convivencia en Miami.

La llegada de este nuevo bebé ha conmovido a los seguidores del intérprete de Cuando me enamoro, quienes lo han llenado de mensajes de cariño y buenos deseos en esta nueva etapa.