Ana del Castillo se ha convertido en una de las voces femeninas más representativas el vallenato en los últimos tiempos. Su personalidad arrolladora, carisma, talento e impecable voz le han permitido ganarse el cariño y respeto de colegas y seguidores de este género musical.

Canciones como ‘ay, ay, ay’, ‘La cachera’, ‘Ya es mío’ y ‘Cuando te veo’, se han robado el corazón de sus fanáticos quienes corean cada uno de sus temas. Y que la artista de 26 años, apodada la ‘Bomba Sexi del Vallenato’, cuenta con un gran reconocimiento, es por ello que recorre cada rincón de Colombia para mostrar su talento en cada escenario.

Su esencia y particular estilo también la han llevado a encabezar los titulares de los medios de entretenimiento, desatando controversias entre los usuarios en redes sociales. Recientemente, la cantante nacida en Valledupar generó polémica al realizarse un tatuaje con el rostro del fallecido cantante Diomedes Díaz, también conocido como el ‘Cacique de la Junta’, uno de los máximos representantes del vallenato a nivel mundial.

“Llevar a Diomedes en la piel es un homenaje eterno a quien me enseñó que el vallenato es pasión y alma”, expresó.

Pero esto no fue todo, pues ahora la artista vuelva a estar en el ojo de público tras regalar papas durante un concierto en San Cristóbal, Bolívar. El icónico momento quedó registrado en video y generó miles de comentarios en las plataformas digitales.

En la grabación se observa a la cantante, quien vestía un short de jean y una blusa metalizada – fiel a su estilo sexy-, portando una gran canasta que en su interior tenía varios paquetes de papas fritas, que tradicionalmente se comercializan en los conciertos.

“¡Trague papa pa’ que sea famoso!”, gritó Ana en medio de su presentación.

La cantante interpretaba un clásico del vallenato llamado ‘Los sabanales’ y al mismo tiempo lanzaba paquetes de papas al público.

“Ana del Castillo eres hermosa”; “Esa mujer es única”; “Linda, Ana”: fueron algunos de los comentarios de los internautas, quienes destacaban la acción realizada por la artista.