La actriz Danielle Spencer, recordada por su papel en la icónica comedia televisiva What’s Happening!!, murió el pasado 11 de agosto en Richmond, Virginia, a los 60 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer, según confirmaron medios como Fox News Digital y The Hollywood Reporter.

Los medios señalaron que Spencer enfrentó varios retos de salud a lo largo de su vida. En 2014 fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a una mastectomía.

Asimismo, cuatro años más tarde, en 2018, tuvo que ser operada de urgencia por una hemorragia cerebral. Su familia informó que “falleció pacíficamente” y destacó su fortaleza durante esta larga batalla.

Instagram El actor Haywood Nelson, quien interpretó a Dwayne en la misma serie, la recordó en redes sociales

Además, uno de sus más cercanos amigos, el actor Haywood Nelson, quien interpretó a Dwayne en la misma serie, la recordó en redes sociales como “una brillante, amorosa y pragmática guerrera” y subrayó que, además de actriz, fue veterinaria, activista por los derechos de los animales y ejemplo de resiliencia.

“La Dra. Dee, nuestra brillante, amorosa, positiva y pragmática guerrera, infalible, finalmente ha encontrado su liberación de las garras de este mundo y de un cuerpo. Celebramos a Danielle Spencer y sus contribuciones, al tiempo que lamentamos informar su partida y su transición tras una larga batalla contra el cáncer”, escribió.

La historia de Danielle Spencer

Danielle alcanzó la fama en la segunda mitad de los años 70 gracias a What’s Happening!!, donde se ganó el cariño del público con su ingenio y la frase “¡Ooooh, I’m gonna tell Mama!”. La producción fue innovadora en su época al retratar la vida de adolescentes negros con autenticidad, dejando un legado en la televisión estadounidense.

A los 12 años sufrió un accidente automovilístico que acabó con la vida de su padrastro y la dejó en coma durante tres semanas. Años después le diagnosticaron estenosis espinal, lo que provocó una parálisis parcial durante ocho meses.

Tras dejar la actuación, estudió Medicina Veterinaria en la Universidad de Tuskegee y en UC Davis, graduándose en 1993.