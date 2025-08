El más reciente capítulo del ‘Desafío 2025’ hizo vibrar a los televidentes con la difícil prueba que debieron enfrentar los capitanes de Alpha, Beta, Gamma y Omega para defender sus equipos y evitar que uno bajara su bandera.

Rata, Eleazar, Potro y Gero tuvieron la difícil tarea de representar a sus equipos en una dura competencia que dejó como resultado la desaparición del equipo Beta, de color azul.

Los participantes iniciaron la prueba pasando por debajo de cilindros y avanzaron por una pista en zigzag hasta llegar a una fosa, donde debieron atravesar un tronco por el suelo. Luego descendieron por una rampa y cruzaron un pasamanos, desde el cual lanzaron diez bolsas de arena a una canasta para hacer caer una bola de cemento.

Con dicha bola de cemento los concursantes debían romper la tapa de un cajón que contenía un chaleco de acero y una llave. El primero en colocarse el chaleco fue Rata, seguido de Gero, capitán Beta, quienes avanzaron para buscar una llanta y abrir con la llave un candado.

Lastimosamente, Gero no pudo regresar por el pasamanos, debido a unas lesiones en sus manos, por lo que fue rebasado por Eleazar y Potro.

Finalmente, Gero, capitán Beta, no logró completar la prueba y tuvo que decirle adiós a sus colores y ver desaparecer a su equipo. El jugador debió entregar su brazalete de capitán, su escudo y bajar la bandera.

“Literalmente se me abrieron las manos y el dolor no me dejó seguir. Obviamente, el sueño era mantener la bandera de Beta arriba, pero lo que me deja tranquilo es que no me rendí. Seguí, seguí… el cuerpo jalaba y simplemente no podía más”, dijo.