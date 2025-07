Por estos días la reconocida modelo y presentadora Claudia Bahamón puede ser vista a través del programa ‘Masterchef Celebrity’. En su participación, los televidentes pueden divertirse con las ocurrencias de los participantes, los difíciles retos culinarios y con una que otra broma que realizan los jurados.

En las emisiones, durante esta temporada se ha podido ver a una Claudia Bahamón muy sonriente y divertida, aunque a veces sucumbe ante las lágrimas, por las historias compartidas por los participantes.

Justamente, en un capitulo anterior, la huilense rompió en llanto en plena grabación del programa de cocina. Bahamón se mostró vulnerable en medio de un reto de ‘la Caja Misteriosa’, el cual en vez de contener un alimento contenía un espejo.

La presentadora abrió su corazón y entre lágrimas habló de lo que para ella significaba este ejercicio.

“Yo siempre que me veo al espejo me agradezco por ser una persona transparente. Llevo 25 años en televisión, 25 años en el Canal RCN y si algo puede decir un colombiano es ‘Claudia es lo que es’, así que me agradezco esa transparencia. Como todos, hemos vivido mil cosas. Yo agradezco la vida que he tenido; de todo lo que me ha pasado, he aprendido. Hoy, justo hoy, me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses, pero me siento en una zona segura”, dijo.

Captura de video | YouTube MasterChef Colombia

Agregó: “Ahorita les decía, ellos (los chefs) son mi lugar seguro y pararme en frente de ustedes todos los días, diciendo ‘Claudia, tú puedes’, cada vez que salgo de mi casa para llegar acá a ser animadora no es fácil. Esto es lo mismo que para ustedes los actores: tener una vida difícil y, una vez salen y abren el telón, se les tiene que olvidar todo lo que está atrás”.

En su momento, decenas de internautas presumieron que el difícil momento que atraviesa la presentadora sería por la separación con su esposo Simón Brand, quien recientemente fue visto con otra mujer en un evento público.

Sin embargo, la modelo sorprendió a sus seguidores en redes sociales al dedicar una publicación a Brand en el que le expresaba su amor.

“Hoy celebrando al papá más espectacular del mundo. Te amamos, Simón Brand. Feliz cumpleaños”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en la que se le ve junto a Simón y sus dos hijos, Samuel y Luca.

@claudiabahamon/Redes sociales

Simón Brand publicó una imagen con quien sería su nueva pareja

Simón publicó en sus redes sociales una instantánea en la que se le puede ver con una mujer, la que sería su nueva pareja.

Se trata de la modela Jimena Rugeles con quien se le ve muy sonriente y quien también reposteó las fotografías en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera que se les ve juntos, ya en marzo de este año los dos asistieron juntos al Festival Estéreo Picnic en Bogotá, aunque en su momento ninguno se refirió a una posible relación amorosa, sin embargo, con las recientes fotografías toman fuerza los rumores.