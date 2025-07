El cantante barranquillero Andrés Altafulla, ese que toda Colombia conoció tras su paso por el reality del Canal RCN La Casa de los Famosos, está de lanzamiento.

El joven artista cuya música se ha reactivado tras participar en este concurso en el que conoció a la influencer paisa Karina García, a la que conquistó, estrenó Un coleto como yo, dedicado a su novia, la cual es la protagonista del videoclip del tema.

“Yo siento que tú eres el Diomedes del siglo XXI”, se le escucha decir a la influencer en el inicio del tema, refiriéndose a su actual pareja, a la cual acompaña en una cama en la que comienzan a arrojar muchos dólares.

Por su parte, el ganador de la segunda edición de La casa de los Famosos empieza su canto así: “No soy Diomedes, pero me haces mis días, sabes que yo estoy claro, la gente se reía y aquí estamos parchados. Por mí que hablen lo que quieran, esos son puros babados. No me importa mientras estemos así de enamorados”.

“Ni tú te la crees y ahora te gusta este acentico costeño, pa’ una paisa como tú siempre va a haber un coleto como yo, no nos importa si nos ven haciendo el amor y tú toda fresa y ahora te gusta este acentico costeño, pa’ una baby como tú siempre va haber un coleto como yo”, continúa la letra de la canción.

El tema, que está disponible en todas las plataformas digitales, marca un reinicio en la carrera musical del barranquillero que cantándole a su pareja quiere alcanzar la gloria.

El videolcip se rodó en Colombia y también en París, al pie de la Torre Eiffel.