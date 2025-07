El futbolista argentino Mauro Icardi se vio envuelto recientemente en un lío de faldas, al filtrarse un video en el que supuestamente le estaba siendo infiel a su actual pareja China Suárez.

El video fue publicado por la uruguaya Natasha Rey en sus redes sociales, quien aseguró que tenía un romance con el jugador del Galatasaray, enfatizando que el momento íntimo les pertenecía a ambos y esa era la comprobación de su infidelidad.

“¡Yo nunca miento! Siempre dije la verdad en todo, si no no me meto pero para vos, cornuda, me la dedicó. Tengo que cuidar mi crío, wey. Tengo prioridades”, dijo Rey antes de publicar el video.

Sin embargo, el argentino reaccionó de inmediato desmintiendo a Natasha y asegurando que nunca le ha sido infiel a su novia, y que el video se trataría de un montaje poco creíble.

“Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes… ¡no baratitos!”, escribió Mauro a través de sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con una foto suya.

Captura de pantalla Mauro Icardi asegura que el video de su supuesta infidelidad es falso.

Por su parte China Suárez también lanzó una indirecta contra la uruguaya: “Baby, la podrías haber aceptado”.

Asimismo, el jugador argentino aseguró que fue Natasha quien días atrás se le insinuó a través de las redes sociales y que él la había ignorado por completo. En la imagen se ve que la solicitud no fue aceptada.

El futbolista publicó en sus redes el capture donde Rey habría iniciado la conversación, enviándole una foto con la descripción: “Soy tu uruguaya mauro”, y un corazón al final de la frase.

Luego, el hombre escribió un mensaje extenso sobre el capture cuestionando su supuesta infidelidad.

“¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Qué raro… porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”.

Continuó el mensaje: “Dejen de inventar, dejen de mentir, dejen de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja, dejen de hablar gratis porque como siempre y con todo, tengo pruebas!!! Publicaría la grabación de pantalla pero Instagram me va a cerrar mi cuenta por exponer videos de desnudos”, enfatizó Icardi.