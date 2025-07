El actor Jorge Herrara, recordado por su papel de Hermes Pinzón en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, reapareció en la pantalla chica con su participación en el concurso de cocina ‘Masterchef Celebrity’, donde ha llamado la atención de los televidentes por sus chistes, comentarios y hasta regaños.

El artista de 76 años cuanta con una amplia trayectoria en la industria de la televisión. Ha participado en exitosas producciones como ‘Escalona’, ‘Los Victorinos’, ‘El inútil’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘Los Reyes’, ‘En los tacones de Eva’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘La ley del corazón’, entre otras, consagrándose como uno de los actores más destacados del país.

Ahora, en su paso por ‘Masterchef Celebrity’ se ha mostrado como uno de los participantes más polémicos, pues debido a su temperamento, carácter y exigencia ha presentado uno que otro roce son sus compañeros. Es por ello, que en redes sociales se han presentado opiniones divididas sobre la actitud de Herrara.

Sobre esto, el actor decidió responder a la criticas y aseguró que es su vida fuera de los escenarios puede ser “peor”.

“Mira que cuando la gente me dice eso, yo les digo que en la vida normal, soy peor. En la vida cotidiana soy muy diferente, la verdad. Ahora, no me gusta la injusticia, eso yo creo que es lo que más me puede caracterizar”, dijo en entrevista con ‘Blu radio’.

“Si algo tengo yo es que, la injusticia, ejercida contra mí o contra otra persona, yo no la soporto, no la tolero. Y si eso me hace ver como tosco, como un poco gruñón o como sea, pues ¿qué hago? Si yo veo una injusticia, lo voy a decir de una”, agregó.

A pesar de los cuestionamientos, algunos seguidores del programa ‘Masterchef Celebrity’, apoyan la actitud de Herrera y resaltan su franqueza.

“Él es el mejor, un señor directo y sin filtros”; “En el fondo, él ha tenido la razón”; “Es demasiado directo, pero muchos no estamos preparados para eso”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.