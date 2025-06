Después de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos del Canal RCN, y obtener el segundo lugar, Melissa Gate ha dicho que no quiere participar en otro formato parecido.

El cantante barranquillero Andrés David Altafulla fue el ganador de esta temporada y de los 400 millones de pesos con el 51,89% de los votos.

En una entrevista sin filtros junto a Emiro y la ‘Toxi’ en el programa Los Impresentables de Los 40, la creadora de contenido reveló todo lo que vivió tras las cámaras, y por qué ha decidido alejarse definitivamente del mundo de los realities.

“Estoy harta” fue la frase con la que Melissa dejó claro que su etapa en este tipo de formatos ha llegado a su fin. Su frustración no solo viene de lo que ocurre dentro del programa, sino sobre todo de las consecuencias emocionales y digitales que vivió después.

“No tengo problema con los fandoms, pero odio tanto los ‘tumba cuentas’...”, confesó, haciendo referencia al acoso que recibió por parte de grupos de fanáticos radicales.

Pero la presión no fue solo para ella. Melissa reveló que incluso su madre fue víctima del estrés mediático. “Incluso mi mamá, cuando le hablé de este reality me dijo ‘No más realities’. Pobrecita mi mamá porque creo que hasta iban a gritarle allá a la casa, y pues los familiares también viven un reality con uno”, explicó.

Una de las razones más fuertes para su retiro del mundo del reality fue la pérdida de autonomía. “No me vuelvo a meter a un reality donde me quiten mis pertenencias. Jamás. Me tiene que estar ofreciendo mucho dinero. Mejor me quedo en mi casa”, sentenció.

“A mí me gusta tener el control de mi vida financiera y mis redes. No me gusta darle mis claves a nadie. No me vuelvo a someter a un formato así de hostil. Fue demasiado cruel”, dijo.

Instagram canalrcn Los cuatro finalistas que disputan el gran premio son Altafulla, La Toxi Costeña, Emiro y Melissa Gate.

Aunque se rumoraba que estaba en la lista de posibles participantes para la edición All Stars del reality en México, sus propias palabras lo confirman que esa puerta está cerrada. La experiencia fue tan dura que ni una oferta económica millonaria la haría regresar, según ella. “Lo que esto me enseñó, es algo que no voy a volver a hacer en mi vida. Jamás”.