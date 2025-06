Tras casi cuatro meses de competencia, llegó a su fin la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. La gala final, transmitida por el Canal RCN, reunió a los cuatro finalistas, pero dio como ganador al cantante barranquillero Altafulla.

Melissa Gate, Emiro Navarro, y La Toxi Costeña, fueron los otros finalistas, quienes se enfrentaron en una última votación decisiva.

El episodio de cierre, cargado de emociones, se extendió por más de tres horas e incluyó momentos memorables del reality, con el regreso de exparticipantes al icónico loft. Ellos compartieron sus reflexiones y revivieron escenas clave de su paso por el programa.

Instagram canalrcn El barranquillero Altafulla fue el ganador de La casa de los famosos Colombia.

Altafulla, quien se llevó el primer lugar gracias al respaldo mayoritario del público, así como un premio de 400 millones de pesos colombianos. Melissa Gate ocupó el segundo lugar, generando una mezcla de reacciones entre los presentes.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la reacción de Yina Calderón, quien, visiblemente afectada, evitó mirar a Altafulla cuando este ingresó al set con el maletín de ganador.

Soy tan feliz viendo a Yina Calderon llorando porque Altafulla ganó jajaja#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/OIzEYSi9nS — yuls (@lovelykarlaec) June 10, 2025

Calderón no pudo contener las lágrimas y fue captada por las cámaras mientras intentaba mantenerse al margen del festejo. Pero es que no lloraba de felicidad sino de rabia porque según la empresaria el resultado no fue el correcto.

Yina tuvo múltiples enfrentamientos con Altafulla durante su estancia en el reality, expresó en varias ocasiones su desacuerdo con su forma de jugar, acusándolo de victimizarse. Su incomodidad al ver a Melissa Gate perder la competencia fue evidente, reflejando una tensión que se mantuvo hasta el último día.

Igualmente, el reality del Canal RCN cerró una temporada intensa y con altos niveles de audiencia en las redes sociales.