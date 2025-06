El rapero estadounidense Emimem ha puesto una demanda en contra de Meta, el gigante tecnológico dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, por presuntamente distribuir algunas de sus canciones sin autorización a través de sus plataformas.

Leer también: Miami se prepara para vivir dos noches inolvidables con el regreso de Shakira

El editorial del rapero, Eight Mile Style, presentó la demanda el 30 de mayo acusando a la empresa de Mark Zuckerberg de infringir derechos de autor.

La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Este de Michigan, División Sur. La demanda señala que los posibles daños contra el cantante serían por más de 109 millones de dólares, 150.000 dólares por canción, por cada plataforma.

Se explica que Meta incluyó canciones de Emimen en la biblioteca musical de sus plataformas, lo que permite a los usuarios incorporarlas en el contenido como audios originales o reel remix. Por supuesto, esto permitió que las canciones del rapero aparezcan en millones de videos, que a su vez tienen millones de reproducciones.

En el documento también se detalla que Meta intentó obtener licencias a través de Audiam, Inc., una empresa que gestiona cobros y pagos de regalías digitales, pero desde Eight Mile Style aseguran que nunca se autorizó a Audiam a negociar en su nombre.

En total son 243 canciones las que tienen que ver con la demanda del artista con Meta.

“A pesar de no tener licencia, las grabaciones de las Eight Mile Compositions se han reproducido y sincronizado con contenido visual en las plataformas de Meta a través de millones de vídeos, que han sido vistos miles de millones de veces… La infracción durante años y en curso de las Composiciones Eight Mile por parte de Meta es otro caso de una empresa de un trillón de dólares que explota los esfuerzos creativos de artistas musicales para el obsceno beneficio monetario de sus ejecutivos y accionistas sin licencia y sin tener en cuenta los derechos de los propietarios de la propiedad intelectual”, se lee en la demanda.

Importante: ¿Cuál es el participante que más ganó seguidores en redes sociales tras estar en ‘La casa de los famosos’?

Entre las canciones están ‘Lose Yourself’, ‘The Real Slim Shady’, ‘Forgot About Dre’, entre otras.

La respuesta de Meta: “Meta tiene licencias con miles de socios en todo el mundo y un amplio programa global de licencias para la música en sus plataformas. Meta había estado negociando de buena fe con Eight Mile Style, pero en lugar de continuar ese diálogo, Eight Mile Style ha optado por demandar”.