El pasado miércoles 21 de mayo se cumplió un año del fallecimiento del compositor, acordeonero y cantante vallenato Omar Geles, que integró con Miguel Morales la agrupación ‘Los Diablitos’, y es autor de más de mil canciones vallenatas, entre ellas éxitos como ‘Los caminos de la vida’ y ‘A blanco y negro’.

Fundación Festival de la Leyenda Vallenata/Cortesía

Geles, que fue rey vallenato en 1989, falleció en la Clínica Erasmo de su natal Valledupar tras desplomarse durante un partido de tenis.

Omar dejó huella y legado en el género, considerado como ‘el Juglar Moderno’ por sus destacadas habilidades en todas las áreas del vallenato. Por esto se ganó el respeto y admiración de sus colegas, incluyendo a los más reconocidos como Silvestre Dangond, Rolando Ochoa, Poncho Zuleta e Iván Villazón, entre otros.

Con el fallecido Diomedes Díaz, el máximo referente del vallenato, Omar Geles también tuvo buena relación, a excepción de un episodio en 2005 en el que el ‘Cacique de La Junta’ lo mandó a callar.

Esa vez Diomedes Díaz se presentaba en plena plaza Alfonso López de Valledupar y le pidió al entonces acordeonero que estaba entre el público que subiera al escenario a interpretar el tema ‘No puedo vivir sin ti’, una letra que Omar Geles le había entregado al ‘Papá de los Pollitos‘, el cual fue incluido en el álbum ‘De nuevo con mi gente’ que salió al mercado en 2004 al lado del acordeonero Franco Argüelles.

No obstante, para Omar Geles aquella polémica quedó saldada, tanto que en 2021 lanzó el tema ‘Toque el acordeón’, junto a Rolando Ochoa, en homenaje a Diomedes Díaz, quien le grabó éxitos como: ‘No intentes’, ‘La falla fue tuya’, ‘No puedo vivir sin ti’, ‘Pueda ser que no me extrañes’, ‘Con mucho gusto’ y ‘Qué vaina tan difícil’, incluida en la última producción de ‘El Cacique’.

En medio de la presentación y cuando Geles saludaba a varios de los presentes, reaparecióDiomedesen tarima para expresarle las palabras que quedaron para la posteridad: “Toque el acordeón,toque el acordeón”.

Estas palabras causaron molestias en el acordeonero, quien le reclamaba al ‘El Cacique’: “Usted me mandó a cantar y ahora no me calla”.

Pero Diomedes, fiel a su estilo, le repetía: “Toque el acordeón”. Y agregó: “Acá el que tiene que cantar soy yo, ojo a la lengua vallenata que es jodida, ojo a la lengua Vallenata que es jodida y cuatro onzas más”.

En una entrevista de 2021 Omar Geles recordó la anécdota: “Diomedes me mandó a tocar el acordeón en ese concierto allá en Valledupar. Siempre he tenido ese episodio en mi corazón porque yo soy admirador número uno de Diomedes Díaz”.

Para Omar Geles aquella polémica quedó saldada, tanto que en 2021 lanzó el tema ‘Toque el acordeón’, junto a Rolando Ochoa, en homenaje a Diomedes Díaz, quien le grabó seis éxitos:

La falla fue tuya

No intentes

Con mucho gusto

No puedo vivir sin ti

Qué vaina tan difícil