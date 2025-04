Cindy Ávila, conocida en redes sociales como La Toxi Costeña, ha sido una de las grandes sorpresas de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’. Aunque ingresó al reality siendo una de las menos conocidas en el país, aunque sí lo es en la costa Caribe, se ha convertido en una de las más queridas por los televidentes.

Es conocida por su canción de champeta ‘Macta llega’, que ha sido escuchada en varias ocasiones dentro de ‘La casa’.

Figuras que al inicio del reality tenían más seguidores, como los creadores de contenido La Liendra y La Jesuu, así como el comediante Alerta, ya fueron eliminados por falta de apoyo del público. Mientras que La Toxi Costeña ha sorprendido con sus porcentajes de votación cada vez que se encuentra nominada.

Y es que su contenido dentro de ‘la casa’ ha gustado bastante. El carisma y carácter de Cindy Ávila han conquistado a miles de espectadores, así como le ha servido para hacer amistades dentro de la competencia con Yina Calderón, Emiro Navarro y Karina García.

Durante el día comparten muchas historias de sus vidas antes de ingresar al reality. Una de las que han llamado la atención en la última semana tiene que ver con una relación amorosa pasada de La Toxi Costeña.

La sincelejana contó que un exnovio le fue infiel aprovechando que ella se quedó dormida en estado de embriaguez.

“Yo llevaba tomando toda la semana, desde el miércoles, y ya era domingo. Yo estaba con un bonche de amigos y cada quien se reportaba a rato y nos cuidábamos. Entramos a una discoteca y pedimos un lugar por allá, donde había un sofá”, narró.

Dijo que ella tenía planeado un futuro con ese hombre, pero la relación tuvo que terminar tras el engaño.

“Yo lo tengo al lado y me agarraba de la mano, y celoso, y mejor dicho. Íbamos a hacer una vida juntos y el tipo me llevó al hotel, me acostó y se fue con la mesera que nos estaba atendiendo. Se puso de acuerdo, se intercambiaron números y los amigos que estaban conmigo ninguno se dio cuenta”, detalló.

Se enteró de la infidelidad por medio de redes sociales, pues otra persona había publicado la información y decenas de personas estaban comentando sobre lo ocurrido.

“Al día siguiente me empiezan a mandar los videos del storytime de una pelá que estaba contando y decía: ‘Ni a La Toxi Costeña se le escapa que le metan una cachetada’. La pelá echó todo el babado. Dice que estaba en una discoteca en Tolú y que lo que menos se esperó fue encontrarme a mí, porque le encantan mis videos. La vieja asumió que era mi novio o mi marido. Tú sabes dónde se fueron... a otro cuarto cerca de donde yo me estaba quedando”.