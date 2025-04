La generadora de contenido y cantante Cindy Ávila, conocida como ‘La Toxi Costeña’, ha ganado gran reconocimiento a nivel nacional gracias a su carisma, chistes, comentarios y las particulares letras de sus canciones.

Leer más: Estas son las preguntas de la consulta popular del Gobierno de Gustavo Petro

La intérprete de ‘Macta llega’, ahora está participando en reality ‘La casa de los famosos’, plataforma que ha utilizado para robarse el cariño de los televidentes al mostrar una faceta más humana, cálida y amigable.

En su estancia en el programa, la sincelejana ha compartido su historia de vida, el cual ha estado marcado por su ardua lucha para salir adelante junto a su familia e hijos.

En el reality, la artista ha estado nominada en diferentes ocasiones; sin embargo, sus seguidores la han salvado para que cumpla su objetivo: ganar ‘La casa de los famosos’, pues con ese dinero tiene algunos planes importantes que mejorarían la calidad de vida de su familia.

Le puede interesar: “Todos los proyectos están cumpliendo cabalmente las actividades”: CCI a Petro sobre concesiones 4G y 5G

En una reciente emisión del programa, ‘La Toxi’ confesó a Lady Tabares, Yina Calderón y Karina García, integrantes del equipo fuego, que tiene como propósito darle un hogar a sus hijos y conseguir una estabilidad financiera, para que no repetir algunas de las situaciones que debió sortear cuando era niña.

Precisamente sobre esta situación, en redes sociales se viralizó una entrevista publicada en 2021, en la que revelaba el sueño de tener cada propia.

No olvide leer: “Los registros de visas son confidenciales”: portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. tras declaración de Petro

“Mi sueño es comprar una casa propia para que mis hijos y yo no nos estemos mudando cada año o cada seis meses. Quiero una casa, quiero poner a mis hijos en un buen colegio, quiero tener para llenar mi nevera y no le estoy haciendo daño a nadie. Nadie me va a venir a pagar el arriendo, a hacerme un mercado. Si mi hija se me enferma no me van a venir a comprar los medicamentos”, manifestó La Toxi Costeña en su momento.

Asimismo, la artista recibió una video llamada en la que recibió un caluroso mensaje por parte de sus dos pequeños hijos, quienes le expresaron todo su apoyo y amor.

Lea además: Los enredos que salieron a flote tras captura de notaria Segunda de Barranquilla