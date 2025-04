Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara en consejo de ministros que la administración de Donald Trump le retiró la visa para poder ingresar a ese país, Tammy Bruce, portavos del Departamento de Estado de EE. UU., se refirió al tema en una conferencia de prensa.

Le puede interesar: Estas son las preguntas de la consulta popular del Gobierno de Gustavo Petro

A la pregunta de una periodista sobre si es cierto o no lo dicho por el presidente de Colombia, la funcionaria de la Casa Blanca no confirmó pero tampoco negó sus declaraciones.

“Por supuesto, no comentamos sobre casos de visas individuales. Nuestros registros de visas son confidenciales”, respondió la portavoz del Departamento de Estado.

“Lo que sí puedo decir es que nuestros dos países han tenido la oportunidad de crear un futuro mejor para sus ciudadanos mediante esfuerzos dirigidos a combatir a los violentos carteles de la droga que están envenenando a nuestros ciudadanos y desestabilizando nuestra región, creando oportunidades económicas que impulsen la prosperidad y poniendo fin a la crisis regional de inmigración ilegal”, agregó.

Petro dijo el lunes que el Gobierno de Estados Unidos le retiró el visado y por lo tanto ya no puede viajar a ese país.”Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo.

En ese sentido hizo la referencia al visado al comentar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, viajó a Washington para participar esta semana en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).