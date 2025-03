Toda una locura se ha desatado entre los seguidores de Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho De La Espriella, quienes marcaron una época dorada en la historia reciente de la música vallenta, y quienes tras grabar un nuevo álbum han anunciado que lo lanzarán en vivo en el Parque de la Leyenda Vallenata.

De inmediato lograron hacer sold out en las dos fechas de “El último baile”, concierto que se cumplirá en el Parque de la Leyenda Vallenata los próximos 30 y 31 de mayo en la capital cesarense. Ahora, anuncia la tercera fecha para el 1° de junio.

El “Último Baile Tour” será un encuentro entre dos grandes que, tras años de éxitos compartidos, celebrarán con su música en la tierra en la que empezaron a escribir su historia. Los silvestristas tendrán la oportunidad de revivir los clásicos, pero también vibrarán con las canciones del nuevo álbum “El Último Baile”, en un espectáculo planificado exclusivamente para estos tres conciertos.

Y es que el álbum será presentado en medio del “Festival Silvestrista”, un evento que busca reunir a los seguidores de ambos artistas en la capital del vallenato. La agenda del festival comenzará el 29 de mayo con una caminata especial, en la que los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con los músicos y escuchar por primera vez las canciones del disco.

Las entradas para este último concierto están disponibles a través de la plataforma Tu Boleta.

En un evento reciente, durante la coronación de la reina del Carnaval de Barranquilla, el pasado 28 de febrero, Silvestre Dangond recibió dos placas conmemorativas de parte de representantes de Tu Boleta, en reconocimiento por los dos primeros conciertos completamente vendidos en Valledupar.

“Le dije a mi compadre Juan que si no era ahora, no era nunca. Hay que aprovechar que estamos jóvenes para darle este regalo a una generación que nos acompañó durante 10 años, a vivir este momento único. Se llama ‘El último baile’ porque después de esto, no nos vamos a volver a unir. Gracias Colombia”, expresó Dangond desde la tarima.

En ese mismo escenario, el artista anunció oficialmente la tercera fecha, destacando la importancia de este proyecto para su carrera y la de su compañero musical.