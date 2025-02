‘Yo me llamo’ sigue siendo uno de los programas de televisión que marca tendencias. Sin duda a diario es de los más vistos por los colombianos, gracias a la cantidad de emociones que se registran, al talento de los participantes y las ocurrencias de los jurados.

Hablando de los evaluadores, nuevamente fueron tendencia gracias a lo hecho en la emisión del programa de este martes 11 de febrero. Además se las críticas a cada uno de los imitadores, Rey Ruiz y César Escola tuvieron tiempo para dedicarle una canción a Amparo Grisales.

Así como se lee. El argentino apareció en el escenario sentado para tocar el piano y el salsero cubano con micrófono en mano. Era parte de una sorpresa a la actriz colombiana.

Los dos músicos interpretaron ‘Mi media mitad’, sorprendiendo a su compañera, ganándose los aplausos de los presentes y buenos comentarios de los televidentes.

La eliminación

El eliminado de la noche, que fue sacado por Búfalo, fue Frank Sinatra, quien no tuvo su mejor presentación en la edición de este martes.

Los seguidores del programa no estuvieron de acuerdo con esta salida, pero los jurados fueron enfáticos en que a esta altura del concurso cualquier error puede ser decisivo.

El imitador interpretó Strangers in the night, pero los jurados le dijeron que le faltó vocalización y que no tuvo presencia en el escenario, porque no estudió lo suficiente.

