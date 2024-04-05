El pasado lunes 1 de abril fue el esperado estreno del 'Desafío XX', reality que ingresó a la programación de 'Caracol Televisión' para competir en 'rating' con 'La casa de los famosos' de 'RCN', cuyo lanzamiento fue en febrero. Ambos programas han logrado fidelizar a miles de colombianos y hasta personas de otros países que siguen los capítulos a través de plataformas digitales.

{"titulo":"Carla Giraldo aclaró si existe rivalidad con Cristina Hurtado","enlace":"https://www.elheraldo.co/entretenimiento/carla-giraldo-aclaro-si-existe-una-rivalidad-con-cristina-hurtado-en-la-casa-de-los"}

De acuerdo con el canal 'Caracol Televisión', durante su noche de estreno el reality alcanzó 12.0 de rating y 46.0% de share con más de 6 millones de colombianos conectados, 'convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de la televisión colombiana en lo que va corrido del 2024'.

Por su parte, según las mediciones de Kantar Ibope Media, ‘El Desafío XX’ se apoderó del primer lugar en su estreno con 12,03 puntos, dejando a 'La casa de los famosos' en el cuarto puesto con 7,48 puntos.

{"titulo":"Ella es Karla, la bella hija de Sandra Muñoz de La Casa de los Famosos","enlace":"https://www.elheraldo.co/entretenimiento/ella-es-karla-la-hija-de-sandra-munoz-de-la-casa-de-los-famosos-que-se-roba-la"}

Pocos días antes del lanzamiento del 'Desafío', la reconocida presentadora de ‘Día a Día’ Carolina Cruz Osorio publicó en sus 'historias' de Instagram una imagen del reality acompañada de un mensaje que fue interpretado por sus seguidores como una indirecta hacia 'La Casa de los Famosos’, que en sus primeros días tuvo problemas de coordinación entre la producción y las presentadoras en vivo.

'Contando los días para disfrutar de la TV bien hecha', escribió Carolina Cruz en la red social.

{"titulo":"Así fue la broma de bienvenida a Miguel Bueno en ‘La casa de los famosos’","enlace":"https://www.elheraldo.co/entretenimiento/asi-fue-la-broma-de-bienvenida-miguel-bueno-en-la-casa-de-los-famosos-1083963"}

Este comentario captó más la atención en las últimas horas al ser relacionado con una frase que lanzó la presentadora Cristina Hurtado durante la emisión del jueves de 'La casa de los famosos'.

'Y después de estos avances, ahora sí, los saludamos a todos ustedes de manera muy especial, dándoles una gran bienvenida al único reality en Colombia que se hace en vivo para ustedes por el canal RCN', dijo Hurtado.

{"titulo":"Por esta razón Luisa Fernanda W rechazó ir a La casa de los famosos ","enlace":"https://www.elheraldo.co/entretenimiento/luisa-fernanda-w-explico-por-que-rechazo-ir-la-casa-de-los-famosos-de-telemundo-y"}

Las palabras de Cristina han sido interpretadas por algunos televidentes como una respuesta a la publicación que hizo días atrás Carolina Cruz.