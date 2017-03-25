La actriz mexicana Kate del Castillo participa en una campaña contra los malos tratos a las mujeres con el relato de su historia personal y los abusos de que fue víctima.

La artista aparece en un video de la plataforma Mujeres Reales Historias Reales (Real Women Real Stories), cuyo objetivo es contar el trauma de la violación, agresión sexual y tráfico sexual, entre otros tipos de violencia contra las mujeres.

En el video, Kate del Castillo relata el abuso físico y psicológico que recibió por parte de su exmarido, el ex futbolista también mexicano Luis García, con quien se casó en febrero de 2001 y se separó después de poco más de un año.

Aunque evita nombrarlo, la estrella cuenta que 'un futbolista muy reconocido y exitoso' con el que se casó le minaban la autoestima, la intentaba estrangular y la 'pateaba', y anima a otras mujeres a no tolerar este tipo de trato.

Del Castillo dijo que se dio cuenta, a posteriori, de que había 'una alerta roja' antes de casarse, pero 'estaba enamorada', y tras una luna de miel 'terrible', la situación empeoraba.

'Primero solo era violencia verbal, pero después él empezó a tocarme, a pegarme, a golpearme. Él intentó estrangularme en muchas ocasiones', confesó la actiz entre lágrimas.