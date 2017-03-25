El cantante mexicano José José confirmó este viernes que tiene cáncer de páncreas a través de un vídeo publicado en su cuenta de la red social Twitter, en el que dijo que está listo para enfrentar 'esta nueva aventura'.

'Me encontraron un problema en el páncreas, que es un tumorcito chiquito en la cabeza del páncreas, que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado', señaló el intérprete de clásicos como ‘El Triste’ y ‘Almohada’ visiblemente deteriorado.

Dijo que será sometido a un tratamiento de quimioterapia para ir reduciendo el tumor 'para encapsularlo' y que si es necesario será extraído.

'Esa es la realidad de lo que estoy enfrentado ahorita', señaló el artista, diagnosticado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) después de que le practicaran varios análisis.

José José, de 69 años, indicó que llegó hasta allí preocupado por su pérdida de peso en los últimos años y después de que en Estados Unidos no le detectaran la enfermedad.

Señaló que el médico David Kershenobich comentó que el tumor es resultado de las 'cosas negativas', 'traiciones' y 'mentiras' que ha enfrentado a lo largo de su vida, pero confió en que saldrá adelante porque está 'en buen estado de salud, dentro de lo que cabe'.

'El resto de mi organismo está bien, se me hicieron análisis exhaustivos y estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida, de la mano de Dios y de la mano de ustedes', dijo a sus seguidores, a su familia y a sus amigos.

La semana pasada varios medios mexicanos, citando fuentes del INNSZ, publicaron que el cantante padecía cáncer de páncreas, pero sus hijos desmintieron la información y después aseguraron que sería su padre el que aclararía su estado de salud.

José José es considerado uno de los máximos representantes de la canción romántica en Latinoamérica y a lo largo de su trayectoria de 54 años, que incluye películas y telenovelas, ha grabado más de 400 temas y rebasado los 50 millones de discos vendidos.