A partir de hoy habrá una muestra artística diaria en la Galería Cultural de la Plaza de la Paz. El proyecto, liderado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico, comienza este miércoles con la conferencia del Divino Dalí, a partir de las 4:00 de la tarde.

El jueves será trasmitido el partido Colombia vs. Bolivia y el resto de la semana habrá una programación variada.

María Teresa Fernández, secretaria de Cultura del Atlántico, detalló que la programación será de lunes a viernes con entrada gratuita.

Comentó, además, que el proyecto busca que 'el espacio esté activo y que la gente confluya'. Otro de los eventos que se llevarán a cabo en la galería es el trueque de libros, en el marco del Día Internacional del Libro, que se conmemora el próximo 23 de abril.