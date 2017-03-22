Antes de terminar su primer día como Señorita Colombia, Laura González celebró junto a los cartageneros su triunfo en el certamen de belleza más importante del país.

A bordo de un camión de bomberos, con papayera y música folclórica, la actriz y modelo recorrió el Centro Histórico de la ciudad y la Avenida Santander hasta llegar al barrio Manga, donde reside la nueva embajadora de la belleza nacional.

A su paso decenas de estudiantes, vendedores y turistas, que se apostaron en las murallas o en las delgadas calles del Corralito de Piedra se acercaron a la cartagenera para quedarse con un recuerdo de la bella soberana.

'Este triunfo es de todos ellos, de los cartageneros que me apoyaron y que estuvieron conmigo en cada pasarela, en cada desfile, siempre fueron la mejor barra, fueron maravillosos', dijo la soberana que se coronó este lunes como la mujer más bella de Colombia en una dinámica noche de elección y coronación que se llevó a cabo en el centro de convenciones del Hotel Las Américas, y que dejó como finalistas a las candidatas de Antioquia, Vanessa Pulgarín; Bogota Vanessa Domínguez Jennifer Hernández de Santander y María Fernanda Betancour de Magdalena.

Laura González estuvo acompañada en la caravana del Alcalde Manuel Vicente Duque, quien la recibió en su despacho y mostró su satisfacción por el triufdo de la representante cartagenera, que le dio el segundo título a La Heroica en la historia del Concurso Nacional de Belleza.