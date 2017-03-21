En su primer día como Señorita Colombia, Laura Gonzaléz Ospina, demostró por que el jurado quedó atrapado con el carisma y el buen dominio de todos los temas de esta caleña de 22 años que anoche le dio la segunda corona del Concurso Nacional de Belleza de Cartagena.

Sin titubear, y con una seguridad realmente arrolladora, la actriz y modelo habló de lo qué pensó justo cuando dijeron su nombre como ganadora y del mensaje que quiere dejar especialmente entre las mujeres y los jóvenes del país.

'Me encanta el papel de los jóvenes que están liderando procesos en contra del bullyng, en contra de la discriminación, de la homofobia, creo que este nuestro papel en la sociedad', aseguró la nueva soberana de los colombianas.

González reveló que el momento más emotivo de toda la noche de coronación fue cuando iba sintiendo el apoyo de cada una de sus compañeras a medida que el grupo de finalistas avanzaba en la competencia.

'Ese es un mensaje de integración. Ese grupo de candidatas que siempre nos apoyamos entre sí en cada etapa de la competencia debe dejar un mensaje al país', dijo en medio de su primera rueda de prensa oficial con la banda y la corona de Señorita Colombia.

Laura González también se refirió a la ausencia de la gran favorita, la representante del Cesar, Anabella Castro, en el grupo de finalistas. La joven afirmó que igual que a todos a ella también le sorprendió, pero que entiende que muchas veces el favoritismo que se ve en redes y en los mismo eventos del reinado no se traduce en el gran noche de elección y coronación.

'Cesar es una niña preciosa, muy buena compañera. No podría decir qué vio o qué no vio el jurado, pero entiendo que ellos estaban buscando algo y asunto de criterio', afirmó.

A la hora de mandar un mensaje a las mujeres jóvenes de hoy, Laura González señaló que lo más importante es amarse y respetar tal como son. 'Tenemos que amarnos y luchar por lo queremos'.

La agenda de la Señorita Colombia continúa con una almuerzo con las cinco finalistas en donde se hace entrega de los premios que reciben las ganadoras. En horas de la tarde, la Alcaldía programó una caravana por diferentes puntos de la ciudad para celebrar su triunfo.