Este domingo está de fiesta Laguneta, corregimiento de Ciénaga de Oro, en el centro de Córdoba. La alegría se apodera de sus 3.500 habitantes, quienes celebran que aquí nació una banda hace 51 años: la 19 de Marzo de Laguneta, encargada de llevar el porro a Europa y triunfadora en decenas de festivales y concursos en el país.

En Laguneta no hay mucho pavimento, pero sobra la sonrisa y el calor humano de los campesinos que prefieren atender al forastero para que perdure en él un bonito recuerdo de esta localidad, a 40 minutos de Ciénaga, en la vía que va de Sahagún a Planeta Rica.

Este pueblo cordobés, de calles amarillas, polvorientas, iluminadas por el sol sinuano, se hizo famoso gracias a que aquí surgió la banda de viento más mencionada del Caribe, dirigida desde sus inicios por el doblemente maestro Miguel Emiro Naranjo.

La historia de Laguneta ha sido escrita con partituras y melodías de trompetas, redoblantes, clarinetes y bombardinos que resuenan en los rincones del mundo a manera de advertencia, de que existe en Córdoba una comarca de hombres y mujeres de paz, pasión por la música y corazones con cupo ilimitado.

Así lo reconoce el profesor Bredien Lobo Montes, nacido y criado en esta provincia rodeada del verde cordobés.

El docente recuerda que gracias a que la banda que hace honor al pueblo se coronó ganadora del Festival Nacional del Porro en San Pelayo en 1977, el Gobierno seccional de ese entonces prometió el servicio de energía eléctrica para Laguneta. La promesa se materializó pocos meses.

'Después de eso hay que citar, además, que contamos con una dinastía de músicos a la que llamamos Escuela 19 de Marzo, en cabeza del maestro Miguel Emiro. La fama ha sido a favor de nosotros, los habitantes de Laguneta', sostiene Lobo.

El pueblo que una banda de viento hizo famoso cuenta con una institución educativa con primaria y bachillerato, un centro de salud (sin médico permanente), dos hogares de bienestar, una cancha de futbol y un servicio de agua más malo que regular.

Hasta hace poco el suministro de cada cuatro días, pero solo por una hora, pasó a prestarse cada ocho días, desde un acueducto local que hace la captación de un pozo profundo de 120 metros, construido en una finca de la jurisdicción.

Laguneta tampoco tiene estación de Policía, pero a decir verdad tampoco la necesita por la tranquilidad en el orden público que presenta todo el año.

La Historia. El maestro Miguel Emiro Naranjo, protagonista de la historia que hoy se conmemora, recuerda que un 19 de marzo de 1966, a la salida de la iglesia de la Laguneta, un padre de familia le pidió que le ayudara a armar una banda.

'Buscamos al maestro Alfonso Piña, quien llegó ese mismo día a Laguneta y nos dio las inducciones para conformar el proyecto. Lo logramos con disciplina, a los tres años ya teníamos constituido un grupo, empecé a conformar escuelas en la región y se ha mantenido desde entonces la banda 19 de Marzo de Laguneta', explica el maestro.

La banda de viento cuenta hoy con 20 músicos: seis trompetistas, tres bombardinos, dos trombones, una tuba, seis instrumentos de percusión, cuatro clarinetes y el director.

La institución ha servido para rescatar el talento de los hijos y nietos de los músicos que ya empiezan a relevar en fiestas y compromisos culturales de talla regional y nacional. Es decir, la fama del pueblo está proyectada por siglos.