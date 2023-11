Intergremial de Transporte y Minhacienda acuerdan “no más teléfonos rotos”

Al finalizar la primera mesa técnica, de tres que tendrán, en la tarde de este miércoles, Alfonso Medrano explicó que las partes se escucharon y primero habló el Gobierno nacional.

“Nosotros le habíamos preguntado que nos explicara cuánto iba a impactar el precio del diésel en la inflación, el costo de vida. Todo. Y realmente nos dimos cuenta y se dieron cuenta que impactará bastante la inflación y el costo de vida de Colombia. Entonces vamos a tener otra mesa dentro de 15 días para que hablemos nosotros, y ya la tercera mesa entonces si comenzamos a discutir las propuestas de un lado y otro a ver si llegamos a un común acuerdo”.

Sobre el cruce de declaraciones, Alfonso Medrano admitió que se escucharán con cero mano dura. “Nosotros vamos a escuchar al Gobierno, vamos a amalgamar para llegar un acuerdo o sea, tampoco, mano dura del gobierno, y mano dura el lado de nosotros tampoco. Vamos a estar equilibrados en tratar de aproximarnos y llegar a un muy buen acuerdo en beneficio del país y del sector transporte, porque es un derecho que afecta a otros derechos”.

Hace tres meses, la Cámara Intergremial anunció que el diésel, combustible que usa la mayoría del los vehículos de carga del país, llegará a 15.000 pesos según las previsiones del Gobierno por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, y antes de la mesa técnica la posición del gremio era no subir el diésel, ahora Medrano dijo que no se adelantará a los acuerdos y esperan que se llegue a uno con beneficios para el país.

Este 2023 el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles generará un déficit de $20 billones y al 2025 la deuda acumulada será de $100 billones, indicó el Ministerio de Hacienda.

La Cámara Integremial del Transporte reúne a los gremios de ACC, ANT, CCT, Colfecar, Defencarga, Fedevolco y Fedetranscarga.