El futuro de Ricardo Roa Barragán en el cargo de la presidencia de Ecopetrol depende exclusivamente de su junta directiva. Y es que tras los escándalos judiciales que ha tenido el directivo, la junta de la estatal petrolera tomó la decisión de realizar una reunión desde primeras horas de la mañana de ayer en Bogotá, en medio de la presión que enfrenta la actual administración.

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Más allá que se trataba de una sesión ordinaria que ya estaba programada, fuentes indicaron a medios nacionales que durante el encuentro se abordó el tema de su permanencia en la presidencia de la compañía.

Finalmente no se generó una decisión en la reunión de hoy, pero se conoció que la junta enfrenta tres alternativas principales: respaldar la gestión de Roa con un seguimiento especial y riguroso de su situación legal, solicitarle una licencia temporal, o pedir directamente su renuncia para proteger la reputación y estabilidad de la empresa.

Dentro de las últimas noticias de este tema, se reveló que la Unión Sindical Obrera (USO) ha solicitado formalmente que Ricardo Roa sea apartado de la presidencia de Ecopetrol.

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Martín Ravelo, actual presidente de la USO, manifestó que esta exigencia responde a un “clamor” y un “sentir creciente” entre los trabajadores de los campos de producción, el sistema de transporte y las refinerías.

De acuerdo con el líder sindical, la permanencia de Roa se ha vuelto insostenible debido a los crecientes cuestionamientos jurídicos y reputacionales que rodean su figura.

“El argumento radica en la necesidad de proteger la estabilidad y la imagen de la empresa más importante de los colombianos. Al cotizar Ecopetrol en las bolsas de valores de Bogotá y Nueva York, la confianza de los mercados es fundamental para su sostenibilidad”, dijo Ravelo.

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En diálogo con Blu Radio planteó que apartarlo del cargo permitiría que concentre sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, en el marco de investigaciones penales, disciplinarias y administrativas.

Aseguró que si Roa permanece al frente de la compañía petrolera, el sindicato empleará varias medidas y “movilizará a los trabajadores”, por lo que considera opciones que incluyen una huelga.

“Estamos dispuestos a movilizar a los trabajadores si la permanencia del doctor Ricardo Roa genera inestabilidad para nuestra empresa. Vamos a movilizar a los trabajadores”, aseguró el dirigente sindical.

Por último, la USO hizo un llamado directo a la junta directiva de Ecopetrol para que actúe en defensa de los intereses de la compañía.

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Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha ejercido una férrea defensa, por medio de su cuenta de X, de Ricardo Roa. El jefe de Estado lanzó señalamientos y cuestionamientos contra Johnny Giraldo, el encargado de la remodelación del apartamento del presidente de Ecopetrol.

Además de señalarlo por presuntamente estafar a la entonces senadora Piedad Córdoba, insistió en que Giraldo trató de incluir dineros extranjeros a la campaña presidencial de 2022.

“Sabemos la presión de particulares tratando de controlar el grupo empresarial de Ecopetrol antes de las elecciones”, indicó Petro.

Las opiniones de los presidenciales

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella manifestó que la petrolera no puede ser utilizada con fines ideológicos y advirtió que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la economía nacional.

En ese sentido, planteó la necesidad de una “limpieza institucional profunda” en la compañía, así como una revisión integral de su gestión estratégica, operativa y financiera.

Por su parte, la candidata presidencial Paloma Valencia sostuvo a través de su cuenta de X: “Ricardo Roa, renuncie, Ecopetrol no es suyo ni de los petristas, sino de todos los colombianos que merecemos respeto. No les bastó con destruir la soberanía energética y con endeudar la joya empresarial del país. Ahora se hacen los locos frente a la corrupción impresentable. No más”.