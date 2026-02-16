Ecopetrol suscribió contratos de bienes y servicios por $23.8 billones para apoyar proyectos y operaciones en distintas regiones del país durante el 2025, lo que representa un aumento del 4,8% en comparación con el 2024.

De esta cifra, el 96%, es decir $22.8 billones, corresponde a contratos con proveedores nacionales. Mientras que la contratación con empresas locales de las zonas donde Ecopetrol hace presencia fue de $5,7 billones de pesos en el 2025, frente a $5,5 billones de pesos en 2024.

La contratación con empresas locales se distribuyó de la siguiente forma:

Regional Central: en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Cesar se generaron contratos por $1.59 billones, que equivalen al 28% del total.

Regional Andina Oriente: en Puerto Gaitán (Meta), Huila y Putumayo, $1.17 billones (20%).

Regional Orinoquia: en el Meta, $1,01 billones (18%).

Regional Piedemonte: en Casanare y Arauca, $600 mil millones (10%).

Región Caribe: en Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira, $520 mil millones (9%).

En Bogotá la contratación de bienes y servicios llegó a $870 mil millones (15%).

Ecopetrol sostuvo en un comunicado que entre los contratos suscritos con proveedores locales se encuentran: mantenimiento de equipos y servicios de reparación; servicios integrados; servicios de apoyo a la gestión; transporte de carga terrestre y transporte de personal, entre otros.

“Cada año nuestro modelo de abastecimiento evoluciona con la contratación de bienes y servicios que priorizan el desarrollo integral de los proveedores, para incentivar e impulsar las economías locales y regionales. Avanzamos en la contratación responsable, ética, sostenible y transparente, como el motor que mueve el desarrollo del país”, señaló Jaime Andrés García Cuello, vicepresidente Administrativo y Servicios de Ecopetrol.

Al cierre del 2025 Ecopetrol tenía 7.975 contratos vigentes que incluyen procesos de años anteriores, por un valor que asciende a $139.9 billones de pesos, con un total de 3.521 proveedores.