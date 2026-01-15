El Gobierno nacional presentó dos nombres en la junta Directiva de Ecopetrol que deberán ser discutidos en la asamblea de accionistas, la cuál será convocada en los próximos días.

Según información revelada por Caracol Radio, se tratan de Juan Gonzalo Castaño Valderrama y Carolina Arias, quienes reemplazarán a Guillermo García Realpe, quien se retiró de la junta en diciembre.

Castaño es ingeniero de petróleos y el autor del informe sobre el negocio de Ecopetrol en el Permian, Estados Unidos. Ese documento, publicado en octubre de 2025 con el apoyo de organizaciones opositoras al fracking, plantea la necesidad de prohibir los yacimientos no convencionales y cuestiona la rentabilidad de la estatal colombiana en ese proyecto.

Hay que resaltar que el Permian es uno de los proyectos internacionales más relevantes de Ecopetrol y su eventual venta marcaría un giro profundo en la estrategia petrolera del país, según lo indicado por César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) en diálogo con EL HERALDO en diciembre del año pasado.

De otro lado, Arias es una asesora del movimiento Ríos Vivos, el mismo de la senadora Isabel Zuleta.

Cabe recordar que el Gobierno es el accionista mayoritario de Ecopetrol con el 89% de las acciones, por lo que, al presentar estos nombres, tienen una alta probabilidad de ser elegidos.