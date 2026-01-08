La directora del Dane, Piedad Urdinola, reportó este jueves el Índice de Precios al Consumidor, IPC, señalando que la variación mensual para diciembre de 2025 alcanzó 0,27 %, por debajo del 0,46 % que se reportaba hace un año, lo que deja las cifras anuales para 2025 en 5,1 %, ligeramente por debajo del 5,2 % con que se cerró el 2024.

Lea: Estos son los grupos del Sisbén que recibirán la Devolución del IVA en 2026

“La última variación anual inferior a la observada al finalizar el 2025, se presentó en 2020 cuando alcanzó 1,6 %”, recordó la funcionaria.

“La división de gasto que más aporta en 2025, con 1,4 % de esos 5,1 % fue alojamiento y todos los servicios, agua, electricidad y gas, que está jalonada por la renta imputada y efectiva, y la única subdivisión que tuvo crecimiento negativo fue la electricidad, con una variación de 4,7 a lo largo del año”, expuso.

Dane La directora del Dane, Piedad Urdinola.

Agregó Urdinola que “en segundo lugar, alimento y bebidas no alcohólicas: de esos 5,1 % pone casi 0,9 puntos porcentuales, es decir que entre estas dos divisiones de gasto tenemos buena parte del crecimiento del IPC”.

Y en tercer lugar de aportes, concluyó, “tenemos restaurantes y hoteles con 0,87 puntos porcentuales, con la mayor variación del año, 7,9 %, esto jalonado por los restaurantes más que en los hoteles”.

Lea: Gobierno expide decreto que desmonta subsidio del diésel para algunos vehículos

Al respecto, el comerciante Teddy Barrios le dijo a EL HERALDO que “el cierre de 2025 en oferta y en precios fue favorable a nivel nacional y la Costa no se escapa pese a que somos comercializadores, es decir hubo buena oferta de productos agrícolas de los departamentos tradicionales en producción y se vio reflejado en favorabilidad en precios”.

Añadió que para el cierre de 2025 “sobre todo los últimos meses la canasta pudo haber tenido una disminución del 20 % comparativamente con años anteriores y tradicionalmente hay otros factores que inciden y en esta ocasión por la sobreoferta de productos no marcó, que es el tema especulativo, por temas de algún producto que medio escaseaba o porque algún comerciante mayorista pudiera manejar una práctica monipolística, y eso no se vio”.