Ecopetrol S.A. y Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia informan que, como resultado del Proceso de Comercialización Conjunta adelantado para la venta temprana de la producción del gas natural del campo Sirius, en el mar Caribe, se logró la asignación y venta del 100 % de las cantidades ofrecidas, hasta por 249 millones de pies cúbicos-día (MPCD), bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones, conforme a la regulación y normatividad aplicables.

En un comunicado, la estatal petrolera dijo que este hito marca el cierre exitoso del proceso anunciado por las dos compañías, el 30 de octubre de 2025, en el cual acordaron el mecanismo de comercialización conjunta para garantizar la asignación eficiente, transparente, pública y objetiva del gas natural de Sirius, descubierto costa afuera en el Caribe colombiano siendo parte del Contrato GUA-OFF-0.

“El proceso culminó el 12 de diciembre de 2025 con la venta de las cantidades ofrecidas en cada producto: 113 MPCD a 6 años, 86 MPCD a 5 años y 50 MPCD a 3 años; sumando en total 249 MPCD y 66 contratos de compraventa de gas natural suscritos con 17 empresas”, indicó la compañía.

Para Ecopetrol, es de resaltar que este es el proceso de comercialización de gas más grande en toda su historia, en un solo proceso.

La comercialización del 100 % de las cantidades ofrecidas en los distintos productos, demuestra la importancia del Proyecto Sirius y constituye un avance clave en la consolidación de su esquema de desarrollo.

Agregan que este resultado aporta a la planeación energética nacional y proporciona señales adecuadas del abastecimiento de gas natural del país en el largo plazo.

“Ecopetrol y Petrobras reiteran su compromiso, no solo con la transparencia, la eficiencia y la promoción de un mercado competitivo de gas natural en el país, sino con el desarrollo responsable de este proyecto. Las compañías celebran la confianza de los agentes del mercado en este proceso conjunto, que marca un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad energética que requiere el país”, precisó la empresa.