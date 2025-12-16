El Directorio del CAF – banco de desarrollo para América Latina y el Caribe – confirmó en este lunes 15 de diciembre la reelección de Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo para el periodo 2026-2031.

De acuerdo con la entidad, esta decisión, adoptada por unanimidad de los países accionistas, refuerza la continuidad del liderazgo que ha guiado a la institución en los últimos años.

El respaldo a Díaz-Granados responde a los resultados obtenidos durante su gestión previa, marcada por un crecimiento sostenido de la actividad de CAF y una mayor proyección internacional y transformación.

Bajo la dirección Díaz-Granados, la CAF consiguió aprobaciones de proyectos que han superado los 16.000 millones de dólares anuales. Además, la institución registró un incremento patrimonial histórico de 7.000 millones de dólares y logró la expansión de su presencia en territorios de América Latina y el Caribe, incorporando varios nuevos países accionistas.

Díaz-Granados manifestó su agradecimiento por la confianza depositada y subrayó su compromiso de seguir fortaleciendo la entidad. Además, anunció que en el próximo periodo buscará duplicar la cartera de operaciones, intensificar el trabajo con el sector privado y profundizar el apoyo a políticas de productividad y crecimiento sostenible.

“Agradezco profundamente la confianza del Directorio. Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas. En el próximo período redoblaremos nuestros esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región. De aquí al 2031 apuntamos a duplicar nuestra cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región”, aseguró Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.