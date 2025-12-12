Barranquilla y Soledad mantienen la tendencia a la baja en materia de desempleo juvenil. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mediante los resultados de mercado laboral de la población entre 15 y 28 años.

En ese sentido, para el trimestre comprendido entre agosto y octubre, la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 16,5 %, lo que significó una caída de 6,1 puntos porcentuales si se hace la comparación con el mismo trimestre pero del año pasado, cuando el desempleo juvenil en este territorio estuvo en 22,6 %.

En ese sentido, para el trimestre de agosto a octubre del presente año, se reportaron 192 mil jóvenes ocupados, es decir, con empleo, lo que representó un crecimiento de 7 mil en relación con igual periodo del año pasado cuando se reportaron 185 mil jóvenes con trabajo.

Esto también se puede notar en la cifra de desempleados. De acuerdo con la entidad, para agosto y octubre de 2025 había 38 mil jóvenes en Barranquilla y Soledad sin trabajo. Esto significó una caída de 16 mil si se compara con igual trimestre de 2024 cuando 54 mil jóvenes se encontraban sin trabajo.

Sobre esto, la Alcaldía de Barranquilla ha destacado el avance con pasos firmes en la mejora de sus dinámicas laborales, gracias al fortalecimiento del tejido empresarial y las apuestas de la administración distrital por impulsar el talento local.

“La Alcaldía de Barranquilla continúa fortaleciendo su apuesta por entregar más oportunidades y herramientas a los jóvenes de la ciudad. Con un sistema educativo innovador, que inicia desde los colegios con formación en habilidades digitales, bilingüismo, STEM, doble titulación y continuidad a la educación superior con programas de formación para el trabajo, la Universidad distrital, becas universitarias con Beca de tu Vida, apoyo al emprendimiento a través de Plan Semilla, la Administración impulsa la formación de talento local, el acceso al empleo formal y el crecimiento de nuevos negocios”, señaló.

Se reduce la informalidad

En Barranquilla y Soledad también se redujo la proporción de personas informales a nivel general. Según el Dane, para el trimestre de agosto a octubre de 2025, dicha proporción fue del 54,9 %, lo que representó un descenso de 1,7 puntos porcentuales si se hace la comparación con igual periodo de 2024 cuando estaba en 56,6 %.

Eso quiere decir que, de las 947 mil personas que tienen trabajo en Barranquilla y Soledad, unos 427 mil son formales y 520 mil son informales.

Hay que señalar que el Dane considera como ocupados informales6 a todos los asalariados o empleados domésticos que no cuentan con cotizaciones a salud ni a pensión por concepto de su vínculo laboral con el empleador que los contrató.