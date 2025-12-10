La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) anunció que su director ejecutivo, Luis Fernando Mejía, presentó su renuncia

En el comunicado, el Consejo Directivo señaló que aceptó la renuncia, la cual se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre.

“El Doctor Mejía cierra un ciclo de siete años al frente de la institución, convirtiéndose en el director con mayor tiempo de permanencia en los 55 años de historia de Fedesarrollo. Durante su administración, Fedesarrollo consolidó su liderazgo como el principal centro de investigación económica del país y uno de los principales de Latinoamérica con una producción sostenida de estudios de alta calidad en áreas estratégicas de la política económica y social”, comunicó Fedesarrollo en el comunicado.

La organización destacó la incidencia y el liderazgo técnico que ha caracterizado a Mejía, lo cual le ha permitido a la organización participar de importantes hitos de la economía colombiana, como lo fue la reactivación de la economía tras la pandemia, además de los análisis a las recientes reformas estructurales.