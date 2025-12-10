El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Ejecutivo evaluará “cuidadosamente” los pasos a seguir luego de que la Ley de Financiamiento por $16 billones fuera negada por la Comisión IV del Congreso. Ávila no descartó la posibilidad de declarar la emergencia económica para garantizar la ejecución de los proyectos sociales.

“El Gobierno va a analizar cuidadosamente las decisiones que sean necesarias y que deba tomar para asegurar el cumplimiento de las metas sociales que se ha planteado el Gobierno en su plan de desarrollo”, afirmó el funcionario a su salida del Legislativo.

Consultado sobre la alternativa de emergencia económica, recalcó que “no vamos a descontar ninguna de las alternativas”. Ávila destacó que el presidente Gustavo Petro ha pedido adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las metas fiscales y los proyectos de inversión del Gobierno.

El ministro agregó que la Ley de Financiamiento no solo buscaba cubrir las necesidades del presupuesto del próximo año “sino el equilibrio y estabilidad en mediano plazo, lo que le aseguraba al próximo gobierno la seguridad macroeconómica”, expresó.

Con nueve votos en contra, la Comisión IV hundió la iniciativa, y los congresistas instaron al Ejecutivo a implementar recortes en el gasto.