La llegada de la temporada decembrina marca un panorama álgido a nivel comercial, pues muchas personas se disponen a realizar con tiempo sus compras de Navidad, adquiriendo prendas de vestir, accesorios, tecnología, juguetes y demás. Sin embargo, con esto también se disparan las estafas en las plataformas creadas por parte de los ciberdelincuentes.

Estos delincuentes pueden hackean aplicaciones y enviar enlaces falsos a través de mensajes de texto o redes sociales con el propósito de tener acceso a los datos en el celular de su víctima para vaciar sus cuentas bancarias.

Justamente, usuarios a través de redes sociales han reportado que una modalidad de robo a través de la billetera digital Nequi, una de las usada en Colombia.

Según los denunciantes, esta nueva modalidad de robo que han detectado puede dejarlo sin un solo peso en cuestión de segundos, solo con presionar el botón ‘aceptar’ que aparece en la plataforma.

Al parecer, los ciberdelincuentes envían una solicitud de dinero por medio de una notificación que llega a la aplicación del usuario. Además, la notificación es acompañada por mensajes de WhatsApp o llamada, en las que los ladrones se hacen pasar por clientes o supuestos emisores de un pago.

En ese punto de la estafa, a la víctima le indican que le enviaron un dinero, pero que debe presionar ‘Aceptar’ para que se haga efectiva la transacción.

Al presionar Aceptar’, la persona no va a recibir ningún dinero, por el contrario estaría autorizando un cobro, que será debitado de su cuenta.

Ante esta situación, la plataforma Nequi brinda las indicaciones para que los usuarios pueden reportar este tipo de estafas.

¿Cómo reportar una sospecha de estafa en Nequi?

Haga la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ellos se encargan de investigar los hechos y adelantar el proceso penal ante el Juez de la República. Recuerde que la denuncia debe tener el mayor detalle posible, relatar los hechos ocurridos y relacionar la cuenta a la que envío la plata.

Cuando tenga la denuncia, contacte a Nequi a la línea de atención (+57) 300 600 01 00 o a través del chat. Ahí puede compartir los soportes, la evidencia y la copia de la denuncia.

La entidad explica, que depende del dictamen o resultado de la investigación de la Fiscalía para proceder.