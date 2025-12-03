Durante la presentación del informe El Gas Natural en Cifras, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, alertó que el sistema gasífero del país está “operando al límite”, pese al crecimiento sostenido en cobertura y número de usuarios. Solo en 2024, más de 384.000 hogares se conectaron al servicio, un incremento del 3,4%, que permitió alcanzar presencia en 26 departamentos. Desde 2020, el país ha sumado 1,77 millones de nuevos usuarios, consolidando un acceso cada vez mayor a una fuente de energía más limpia.

El crecimiento ocurre en medio de un escenario complejo: aunque el suministro está garantizado para 2025 y 2026, Colombia opera sin margen de maniobra por la caída del gas local en firme, el aumento de las importaciones y los retrasos en proyectos estratégicos. Entre 2024 y 2025, entre 7% y 19% del gas consumido fue importado y, en lo corrido de este año, esa proporción ya alcanza el 20%. En los últimos cinco años, la oferta promedio se ubicó en 1.074 GBTUD.

El informe destacó además una reducción del 13% en las reservas probadas durante 2024, aunque los recursos contingentes aumentaron 86%, principalmente costa afuera. Su desarrollo, sin embargo, se mantiene estancado por factores ambientales, sociales y contractuales.

La industria también reportó importantes inversiones: USD 18 millones destinados a programas sociales que beneficiaron a 1,5 millones de personas en 190 municipios, y USD 817 millones dirigidos a exploración y producción para garantizar nueva oferta y sostener la existente. Asimismo, el sector aportó COP $3,3 billones en impuestos y regalías, recursos clave para infraestructura regional en vías, educación y proyectos comunitarios.

Murgas insistió en que, aunque los usuarios no perciben fallas, el sistema está en una situación frágil: “Cuando el sistema opera al límite, todos los usuarios pueden enfrentar cierto grado de incertidumbre. La solución no es decidir quién se afecta primero, sino acelerar los proyectos que garanticen suficiente oferta para todos”, afirmó.

Agregó que el suministro está asegurado siempre que no se presenten mantenimientos inesperados, daños en infraestructura o fenómenos climáticos severos. En cuanto a tarifas, señaló que los incrementos para usuarios residenciales se mantienen cerca del IPC. Sobre el alza del GNV, explicó que el reemplazo de contratos antiguos por gas importado ha generado aumentos entre 30% y 35% en Bogotá, Valle del Cauca, la Costa Caribe y Yopal; en el Eje Cafetero, los ajustes rondan el 5%, y en regiones como Llanos y Antioquia, entre 0% y 5%.

El documento también subrayó los beneficios ambientales del gas natural: los vehículos dedicados reducen 99,9% del material particulado, 75% de los óxidos de nitrógeno y entre 30% y 50% del CO₂. Durante 2024, la industria disminuyó sus emisiones en 27,1% y evitó 27 millones de toneladas de CO₂, equivalentes a lo absorbido por 1.227 millones de árboles. Pese a estos avances, persiste la pobreza energética, con 1,6 millones de hogares que aún cocinan con leña.

Naturgas concluyó que garantizar la estabilidad energética del país requiere decisiones inmediatas: acelerar proyectos estratégicos ya aprobados, modernizar infraestructura de transporte, actualizar regulaciones que llevan 12 años sin cambios y avanzar tanto en desarrollos continentales con potencial de 60 GBTUD como en descubrimientos costa afuera como Sirius, con un potencial de 400 GBTUD. “Garantizar la seguridad energética no es un debate ideológico, sino una decisión de país”, remató el informe.