El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció este miércoles un “paquete de medidas urgentes” para estabilizar los precios de gas y proteger a los usuarios residenciales, pequeños comercios, taxistas y sectores productivos que dependen de este servicio.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que ya está listo el decreto para regular los precios del gas en el país, a corto y mediano plazo.

“Nuestro objetivo es claro: proteger a los hogares colombianos, a los pequeños negocios y a quienes más están sintiendo el impacto del incremento en el precio del gas”, añadió.

El jefe de la cartera indicó además que dicha resolución permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un “precio justo y de manera inmediata”, evitando así cualquier tipo de presión sobre la tarifa.

“No vamos a permitir que la especulación marque el rumbo del mercado del gas. Las decisiones las tomamos con datos oficiales y verificados con el Gestor del Mercado, porque las políticas públicas se construyen con información, no con rumores ni titulares de prensa”, señaló Palma.

Cabe recordar que el Gobierno nacional, en conjunto con los actores del sector, activó un plan para implementar 20 medidas urgentes y estructurales para “garantizar el abastecimiento en todo el país, cubrir la demanda y frenar prácticas especulativas que podrían afectar a los pequeños consumidores y a la industria”,se lee en el comunicado.